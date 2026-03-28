Mansur Yavaş'a Yeni Soruşturma Yok

28.03.2026 17:30
ABB, Mansur Yavaş hakkında 3'üncü soruşturma izni verildiği iddiasını yalanladı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mansur Yavaş hakkında 3'üncü soruşturma izni verildiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Mansur Yavaş hakkında 3'üncü soruşturma izni verildi' başlıklı haberler gerçeği yansıtmadığı gibi tamamen yalan haberden ibarettir. Daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilmiş 2 ayrı soruşturma izni bulunmaktadır ve bu dosyalara ilişkin hukuki itirazlar yapılmış olup, süreç Danıştay nezdinde devam etmektedir. Söz konusu dosyalardan biri Dodurga bölgesinde imar rantına karşı sergilenen kararlı duruş nedeniyle, diğeri ise kamuoyunda 'konser soruşturması' olarak bilinen süreç kapsamında denetim görevini yerine getirmediği iddiasıyla açılmıştır. Bunun dışında yeni bir soruşturma izni söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür haber ve yorumlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA

