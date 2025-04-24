Mansur Yavaş: Afetlere Hazırlık İçin Hızlı Müdahale Hazırlığımız Var - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Afetlere Hazırlık İçin Hızlı Müdahale Hazırlığımız Var

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret ederek, olası afetlere karşı hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Yavaş, İstanbul'daki deprem sonrası büyükşehirlerin önemine değinerek, hızlı müdahale için ekiplere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

24.04.2025 12:58  Güncelleme: 13:53
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HABER: İleyda ÖZMEN/ KAMERA: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, ABB Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'ne yaptığı ziyarette, "Bize düşen afet olmadan bu tür tedbirleri alıp hazır olmak ve en kısa zamanda müdahale etmek. İnşallah olmaz ne İstanbul'da ne de ülkemizin başka bir yerinde ama olursa da neredeyse yarım saat, bir saat içerisinde bizim ekiplerimizin yola koyulacağı bir hazırlığı bugün burada oluşturmuş bulunuyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt'ta, afetlere hızlı ve etkin müdahale için kurulan ABB Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezin afetlere ilişkin hazırlıklarını yerinde inceledi.

Mekeze yaptığı ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Yavaş, olası bir afet durumunda ABB'nin hazır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada yaptığımız tesisi uzun süredir sizlere göstermek istiyorduk. Ancak yoğun gündemden dolayı vakit bulamamıştık. Dün İstanbul'da yaşadığımız depremden sonra en azından bir farkındalık yaratmak açısından burayı sizlere göstermeyi uygun bulduk. Olası bir deprem ya da başka tür afetlere karşı hazır bulunmak amacıyla böyle bir tesis kurduk. Çünkü ani bir durumda ekipleri çağırmak, sağda solda bulunan ekipmanları toplamak, bir araya getirmek, sonra bunları yükleyip olay mahalline götürmek son derece zor. Bunu 6 Şubat depreminde bizzat yaşadık. Gerçi itfaiye ekiplerimiz çok kısa zamanda olay yerine intikal etti ama bir afet esnasında özellikle depremde acil ihtiyaçların neler olduğu belli. Dolayısıyla biz buna ilişkin hazırlıklarımızı tamamladık.

Aynı zamanda burada eğitim de veriyoruz. Hem farkındalık yaratmak hem de afet anında yapılacak işlerle ilgili kendi personelimizi de eğitiyoruz. Gönüllü gruplarla da afet dairemiz sık sık toplantı yapmak suretiyle olabilecek bir afete karşı hazırlık yapıyorlar. Daha önce de bir vesileyle söylemiştim, bu hazırlık kendi ilimiz olan başkent için ama özellikle İstanbul açısından da çok önemli. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da olası bir depreme karşı hazırlık yaptığımızı söylemiştim. Bize düşen afet olmadan bu tür tedbirleri alıp hazır olmak ve en kısa zamanda müdahale etmek. İnşallah olmaz ne İstanbul'da ne de ülkemizin başka bir yerinde ama olursa da neredeyse yarım saat, bir saat içerisinde bizim ekiplerimizin yola koyulacağı bir hazırlığı bugün burada oluşturmuş bulunuyoruz. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Umarım bir farkındalık yaratır. Özellikle büyükşehirler ekipmanlar yönünden çok güçlü. Onlar da bu şekilde bir hazırlık yapmak suretiyle, şu anda belki de Türkiye'deki en aktif güç olan büyükşehirler, afete müdahale konusunda da aynı hazırlığı yapıp zararları en aza indirirler diye düşünüyorum."

"Türkiye'de en çevik güç büyükşehirler"

Mansur Yavaş, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD'ta yapılan toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir yetkilinin çağırılmamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Yavaş, şunları söyledi:

"Tabii ki davet edilmesi lazım çünkü özellikle iddia ediyorum her konuşmamda, bugün Türkiye'de en çevik güç büyükşehirler, istisnası yok. 30 büyükşehir. Çünkü buralarda il özel idarelerinin kalkması sonucu bütün ekipmanları büyükşehir belediyelerine verildi ve Türkiye'de şu anda Devlet Su İşleri ve Orman Bakanlığı haricinde büyük çapta iş makinası ve aracı olan büyükşehirlerden başka hiçbir kurum yok. Dolayısıyla böyle durumlarda işbirliği yapılması, hasarı ve zararı en aza indirecektir. Umuyorum bu uygulamalardan vazgeçerler çünkü belediyeler de kamunun bir parçası ve söylediğim gibi en dinamik ve en güçlü kuruluşlar. Bunları dışarıda bıraktığın zaman ben iddia ediyorum, kimse bir şey yapamaz. Yani özellikle büyük kentlerde büyükşehirleri devre dışı bırakırsanız elinizi ayağınız tutulur. Çünkü hiçbir kurumun aracı ekipmanı yok büyükşehirden başka."

"İstanbul'daki depremden sonra ABB'den herhangi bir yardım talep edildi mi" sorusuna ise Yavaş, "Talep olmadı. Talep olursa anında hemen gördüğünüz gibi hazırız. Hemen harekete geçebiliriz" yanıtını verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Afetlere Hazırlık İçin Hızlı Müdahale Hazırlığımız Var - Son Dakika

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