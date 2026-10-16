Mansur Yavaş, Ankara'da sağanak ve 80 km/sa fırtınaya karşı uyardı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Ankara'da sağanak ve 80 km/sa fırtınaya karşı uyardı

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Mansur Yavaş, Ankara\'da sağanak ve 80 km/sa fırtınaya karşı uyardı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu akşam kuvvetli sağanak, yarın saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına beklendiğini belirterek tedbirli olunmasını istedi. Yavaş, sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı ekiplerin teyakkuzda olduğunu söyledi.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu akşamdan itibaren kentte kuvvetli sağanak, yarın ise saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada, olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamaları doğrultusunda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Ankaralıları kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı.

Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili Ankaralılar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına göre bu akşamdan itibaren Ankara'mızda kuvvetli sağanak yağış, yarın ise saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına bekleniyor.

Sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada, olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeyiz.

Herhangi bir olumsuzlukta Başkent 153 üzerinden bize 7/24 ulaşabilirsiniz."

Kaynak: ANKA
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