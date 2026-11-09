Mansur Yavaş, Atatürk\'ün 88. yıl dönümünde Cumhuriyet\'e sahip çıkma çağrısında bulundu

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Atatürk'ün en büyük mirasının bağımsızlık, Cumhuriyet ve çağdaş Türkiye ideali olduğunu vurgulayan Yavaş, "Bizlere düşen, Cumhuriyet'i sözde değil, özde yaşatmak; adaletin, liyakatin ve fırsat eşitliğinin hakim olduğu bir ülke için çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım anma mesajı yayımladı. Yavaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı insanlar yalnızca yaşadıkları döneme değil, bir milletin tarihine ve geleceğine yön verir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık inancıyla bir milleti ayağa kaldıran, umutsuzluğun içinden bir Cumhuriyet doğuran ve düşünceleriyle nesillere yol göstermeye devam eden eşsiz bir liderdir. Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, bağımsızlığımız, Cumhuriyetimiz ve aklın, bilimin, eşitliğin rehberliğinde yükselen çağdaş Türkiye idealidir. Bu miras, yalnızca geçmişimizin bir hatırası değil; bugünümüze yön veren, yarınlarımıza ışık tutan en büyük sorumluluğumuzdur. Bizlere düşen, Cumhuriyet'i sözde değil, özde yaşatmak; adaletin, liyakatin ve fırsat eşitliğinin hakim olduğu bir ülke için çalışmaktır.

Gençlerimizin hayallerini özgürce kurabildiği, kadınların hayatın her alanında eşit ve güçlü olduğu, hiçbir çocuğun umutsuzluğa mahküm edilmediği bir Türkiye, Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedefin en anlamlı karşılığıdır. Başkent Ankara, Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinin karargahı, Cumhuriyet'in doğduğu ve büyüdüğü kenttir. Bu nedenle Ankara'ya hizmet etmek, aynı zamanda Cumhuriyet'in değerlerine ve Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaktır. Bizler, bu bilinç ve sorumlulukla çalışmaya, onun aydınlık yarınlara duyduğu inancı yaşatmaya devam edeceğiz.

10 Kasım, büyük bir özlem ve hüznü yüreğimizde taşıdığımız kadar, Atatürk'ün fikirlerini yeniden anlama ve onun emanetine sahip çıkma günüdür. Çünkü Atatürk'ü anlamak, yalnızca onu anmak değil; gösterdiği yolda yürümek, eserlerine sahip çıkmak ve Cumhuriyet'i her koşulda ileriye taşımaktır. Aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Onun açtığı yolda, gösterdiği hedefte; Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma kararlılığıyla…"