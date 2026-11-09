Mansur Yavaş, Atatürk'ün 88. yıl dönümünde Cumhuriyet'e sahip çıkma çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mansur Yavaş, Atatürk'ün 88. yıl dönümünde Cumhuriyet'e sahip çıkma çağrısında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mansur Yavaş, Atatürk\'ün 88. yıl dönümünde Cumhuriyet\'e sahip çıkma çağrısında bulundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Mansur Yavaş, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Yavaş, mesajında Cumhuriyet'in sözde değil özde yaşatılması ve adalet, liyakat ile fırsat eşitliğinin hakim olduğu bir ülke için çalışılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Atatürk'ün en büyük mirasının bağımsızlık, Cumhuriyet ve çağdaş Türkiye ideali olduğunu vurgulayan Yavaş, "Bizlere düşen, Cumhuriyet'i sözde değil, özde yaşatmak; adaletin, liyakatin ve fırsat eşitliğinin hakim olduğu bir ülke için çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım anma mesajı yayımladı. Yavaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı insanlar yalnızca yaşadıkları döneme değil, bir milletin tarihine ve geleceğine yön verir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık inancıyla bir milleti ayağa kaldıran, umutsuzluğun içinden bir Cumhuriyet doğuran ve düşünceleriyle nesillere yol göstermeye devam eden eşsiz bir liderdir. Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, bağımsızlığımız, Cumhuriyetimiz ve aklın, bilimin, eşitliğin rehberliğinde yükselen çağdaş Türkiye idealidir. Bu miras, yalnızca geçmişimizin bir hatırası değil; bugünümüze yön veren, yarınlarımıza ışık tutan en büyük sorumluluğumuzdur. Bizlere düşen, Cumhuriyet'i sözde değil, özde yaşatmak; adaletin, liyakatin ve fırsat eşitliğinin hakim olduğu bir ülke için çalışmaktır.

Gençlerimizin hayallerini özgürce kurabildiği, kadınların hayatın her alanında eşit ve güçlü olduğu, hiçbir çocuğun umutsuzluğa mahküm edilmediği bir Türkiye, Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedefin en anlamlı karşılığıdır. Başkent Ankara, Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinin karargahı, Cumhuriyet'in doğduğu ve büyüdüğü kenttir. Bu nedenle Ankara'ya hizmet etmek, aynı zamanda Cumhuriyet'in değerlerine ve Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaktır. Bizler, bu bilinç ve sorumlulukla çalışmaya, onun aydınlık yarınlara duyduğu inancı yaşatmaya devam edeceğiz.

10 Kasım, büyük bir özlem ve hüznü yüreğimizde taşıdığımız kadar, Atatürk'ün fikirlerini yeniden anlama ve onun emanetine sahip çıkma günüdür. Çünkü Atatürk'ü anlamak, yalnızca onu anmak değil; gösterdiği yolda yürümek, eserlerine sahip çıkmak ve Cumhuriyet'i her koşulda ileriye taşımaktır. Aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Onun açtığı yolda, gösterdiği hedefte; Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma kararlılığıyla…"

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkMansur YavaşPolitikaGüncelHakimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı Belediye altın dağıtacak Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı! Belediye altın dağıtacak
Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti Fiyatlar dudak uçuklattı Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti! Fiyatlar dudak uçuklattı
40 yıl boyunca dolapta saklandı İçinden 150 milyon TL’lik servet çıktı 40 yıl boyunca dolapta saklandı! İçinden 150 milyon TL'lik servet çıktı
Bruce Willis’in son hali yürek burktu Bakımına servet harcanıyor Bruce Willis'in son hali yürek burktu! Bakımına servet harcanıyor
Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı
HABAŞ’ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış HABAŞ'ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış
23:21
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
22:43
Göztepe’nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “fon soruşturması“ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "fon soruşturması" açıklaması
22:28
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
22:23
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 17
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 17
22:14
Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu
Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu
22:10
Dosyası Ankara’ya gönderilen Mustafa Sarıgül’den açıklama
Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama
21:52
Maduro’nun cezaevindeki yeni hayatı şaşırttı: Kilo verdi, Kur’an ve İncil okuyor, hahamla görüşüyor
Maduro'nun cezaevindeki yeni hayatı şaşırttı: Kilo verdi, Kur'an ve İncil okuyor, hahamla görüşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 23:42:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Atatürk'ün 88. yıl dönümünde Cumhuriyet'e sahip çıkma çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android