Mansur Yavaş, Cem Karaca'yı Saygı ve Özlemle Andı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Anadolu rock müziğinin efsane ismi, güçlü sesi ve şarkılarıyla hafızalara kazınan Cem Karaca'yı saygı ve özlemle anıyoruz. O, sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda halkın sesi, dertlerin ve umutların tercümanıydı. Şarkılarıyla bizlere mücadeleyi, sevgiyi ve dayanışmayı öğretti" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sanatçı Cem Karaca'nın 21'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Anadolu rock müziğinin efsane ismi, güçlü sesi ve şarkılarıyla hafızalara kazınan Cem Karaca'yı saygı ve özlemle anıyoruz. O, sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda halkın sesi, dertlerin ve umutların tercümanıydı. Şarkılarıyla bizlere mücadeleyi, sevgiyi ve dayanışmayı öğretti."