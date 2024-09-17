Mansur Yavaş, Çevre Bakanı Murat Kurum\'u Ziyaret Etti

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Yavaş, ziyaretle ilgili; "Ankara'mızın çevre ve şehircilik konularında istişarede bulunduk. Kentimizin gelişimi adına tüm bakanlıklarımız ile birlikte ortak bir yol izlemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Yavaş, ziyaretin ardından resmi X hesabından paylaşım yaptı. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Murat Kurum'u makamında ziyaret ettik. Ankara'mızın çevre ve şehircilik konularında istişarede bulunduk. Kentimizin gelişimi adına tüm bakanlıklarımız ile birlikte ortak bir yol izlemeye devam edeceğiz."