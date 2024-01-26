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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: En Büyük Hayalimiz Ankaralıyı Zengin Etmek - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: En Büyük Hayalimiz Ankaralıyı Zengin Etmek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıldır kimseyi ayırt etmeden hizmet ettiklerini belirterek, belediye bütçesinin azalmasına rağmen emeklilere nakit, et ve doğal gaz yardımı yaptıklarını söyledi. Yavaş, Ankaralıları zengin etmek için çalıştıklarını vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: En Büyük Hayalimiz Ankaralıyı Zengin Etmek
26.01.2024 - 16:49,
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıldır kimseyi ayırt etmeden hizmet ettiklerini belirterek, "En büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek demiştik, inşallah o yönde de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABB'den yapılan açıklamada, Yavaş'ın, Kahramankazan'daki Ankara Yurtiçi Nakliye ve Lojistik Merkezi'nde kamyoncu ve nakliyecilerle buluştuğu bildirildi.

Buna göre Yavaş, farklı bir belediye başkanlığı yaptığını belirterek, "5 yıldır Ankara'nın parasını çarçur etmeden çalıştık, kimseyi ayırmadık. Kimse verdiğimiz oydan dolayı veya başka bir sebepten dolayı farklı bir hizmet aldık diyemez. Bizim felsefemizde yok. Ankara halkının parasını Ankara halkı için harcıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Belediye bütçesinin önceki yıllara göre yüzde 50 azaldığını belirten Yavaş, buna rağmen 27 bin 500 emekliye her ay 1000 lira nakit yardımı, 400 lira et yardımı, 500 lira da doğal gaz yardımı yaptıklarını anımsattı.

"En büyük projemiz Ankaralıları zengin etmek"

Mansur Yavaş, belediye başkanlığı döneminde, önceki dönemlerde yapıldığı kadar kavşak ve asfaltlama yapıldığını, en büyük hayalinin de Ankaralıları zengin etmek olduğunu kaydetti.

Yavaş, "Yaptığımız projelerin hiçbirine kavşağınız hayırlı olsun yazmadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi 'şu kadar liraya yapmıştır' yazdık. Yaptığımız işlerin hesabını verdik. En büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek demiştik, inşallah o yönde de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: En Büyük Hayalimiz Ankaralıyı Zengin Etmek - Son Dakika
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