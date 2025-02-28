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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile bir araya geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, eski milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ı makamında ağırladı. Yavaş sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Ekonomi ve yönetim alanında ülkemize yıllarca hizmet etmiş, değerli devlet insanı eski Merkez Bankası Başkanı Sayın Durmuş Yılmaz ile bir araya gelerek, tecrübelerinden faydalanmaya devam ediyoruz. Kendisine kıymetli görüşleri ve her alanda sunduğu katkıları için teşekkür ediyorum."