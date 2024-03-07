Mansur Yavaş, Etimesgut'ta esnaf ziyaretinde konuştu - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Etimesgut'ta esnaf ziyaretinde konuştu

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CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut'ta esnaf ziyaretinde konuştu ve Ankara'daki büyük değişimi gerçekleştireceklerini söyledi.

07.03.2024 18:28  Güncelleme: 18:46
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut'ta esnaf ziyaretinde; "İnşallah Ankara'daki büyük değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz. Büyükşehir inşallah devam ediyor ilçelerin hepsi de arkamızdan geliyor. İnşallah mecliste sorun yaşamayacağız, bütün hedefimiz o. Erdal başkanım ile el ele vererek çok güzel işler yapacağız" dedi.

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte Etimesgut'ta esnaf ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Yavaş, esnafın "Yorulmayın bu iş bitti" sözüne "Yorulma değil bu vesileyle sizleri görmüş oluyoruz" yanıtını verdi.

Yavaş ve Beşikçioğlu esnaf ziyaretinde vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

"İNŞALLAH ANKARA'DAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ HEP BERABER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Ardından Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yavaş, "Hayırlı uğurlu olsun seçim dönemimiz. Başarılar diliyoruz. İnşallah Ankara'daki büyük değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz. Büyükşehir inşallah devam ediyor ilçelerin hepsi de arkamızdan geliyor. İnşallah mecliste sorun yaşamayacağız, bütün hedefimiz o. Erdal başkanım ile el ele vererek çok güzel işler yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Etimesgut'ta esnaf ziyaretinde konuştu - Son Dakika

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