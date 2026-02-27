Mansur Yavaş'tan, Abb Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'na Ziyaret

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TVF Kadınlar 2. Ligi Finali öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile biraraya geldi.
Takıma final karşılaşması öncesi "başarı dileklerini" sunan Yavaş, "Sizleri 1. Lig'de görmek istiyoruz" ifadeleriyle ekibe destek verdi.
