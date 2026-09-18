Mansur Yavaş, Kayseri\'de TKB toplantısı için Büyükkılıç\'la tarihi alanları gezdi

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(KAYSERİ) - ABB ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Mansur Yavaş, TKB II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı sebebiyle geldiği Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve belediye başkanlarıyla birlikte tarihi ve kültürel alanları gezdi.

Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında Kayseri'de gerçekleştiriliyor. İki gün sürecek programın ilk gününde ABB ve TKB Başkanı Yavaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer belediye başkanlarıyla beraber Kayseri'de Selçuklu Müzesi, Kayseri Kalesi ve Kayseri Müzesi'ni gezdi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin meşhur yemekleri hakkında bilgi vererek Yavaş'a ikram etti.

Yavaş, Kayserili vatandaşlarlarla sohbet ederek fotoğraf da çektirdi.

İKİNCİ GÜNDE DE SAHA GEZİSİ DEVAM EDECEK

Yarın programın ikinci gününde, Büyükkılıç ile ABB ve TKB Başkanı Yavaş'ın açılış konuşmalarının ardından Birlik Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantı Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne dair sunumuyla devam edecek. Ardından program belediye başkanlarının Millet Bahçesi ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Ağırnas Mimar Sinan Evi ve Koramaz Vadisi Müzesi'ni gezisiyle sona erecek.