Mansur Yavaş, Ramazan Etkinlikleri ve Destek Paketlerini Açıkladı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Ramazan Etkinlikleri ve Destek Paketlerini Açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayında gençlerle birlikte sahur yapacaklarını ve 500 alanda etkinlik düzenleyeceklerini duyurdu. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 500 lira destek paketi vereceklerini belirtti.

26.02.2025 14:47  Güncelleme: 14:54
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "İlk sahuru gençlerle birlikte yapacağız. 2 bin kadar genç topluyoruz. İlk iftarı da Sayın Genel Başkan Özgür Özel ve partililerimizle yapacağız. 500 alanda Ramazan etkinliklerimiz olacak. Vatandaşlarımızın Ramazanı huzur içerisinde geçirmesi için tedbirlerimizi aldık" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı açılışının ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Ramazan'a sayılı günler kala ilk sahuru gençlerle birlikte yapacaklarını belirten Yavaş, şunları söyledi:

"2 bin kadar genç topluyoruz. İlk iftarı da Sayın Genel Başkan Özgür Özel ve partililerimizle yapacağız. Bu arada 500 alanda Ramazan etkinliklerimiz olacak ve insanımızın Ramazanı huzur içerisinde geçirmesi için tedbirlerimizi aldık. Aynı zamanda paket dağıtmalarımızı, iftar yapılacak noktaları, çadırlarımızı hazırladık. İnşallah Ankara'yı sorunsuz, mutlu bir şekilde geçireceğiz. Bu arada en önemlisi biz bütün destek alan ailelere 210 bin civarında bu hafta içerisinde 2 bin 500 lira aile başı yatırıyoruz ki onlar da ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılasınlar diye. İnşallah herkesin eşit bir şekilde yararlandığı bir Ramazan olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Ramazan Etkinlikleri ve Destek Paketlerini Açıkladı - Son Dakika

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