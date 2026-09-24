Mansur Yavaş, Şanlıurfa Karaköprü\'deki 5,4\'lük deprem için geçmiş olsun diledi

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, " Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz, herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk yaşanmamasıdır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz, herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk yaşanmamasıdır" ifadelerini kullandı.