Mansur Yavaş, Şanlıurfa Karaköprü\'deki 5,4\'lük deprem için geçmiş olsun diledi

Mansur Yavaş, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4'lük deprem için geçmiş olsun dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Şanlıurfa Karaköprü'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Yavaş, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileyerek can kaybı ve olumsuzluk yaşanmaması temennisinde bulundu.
(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, " Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz, herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk yaşanmamasıdır" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yavaş, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz, herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk yaşanmamasıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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