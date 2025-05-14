(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ için baş sağlığı mesajı yayınladı.
Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görevi başındayken yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş, Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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