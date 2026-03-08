Mansur Yavaş: Bu Toprakların Tarihinde, Bugününde, Geleceğinde Kadınların Emeği, Cesareti ve Fedakarlığı Var

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bu toprakların tarihinde de, bugününde de, geleceğinde de kadınların emeği, cesareti ve fedakarlığı var. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Yavaş, mesajında kadınların Türkiye'nin geçmişinde, bugününde ve geleceğinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yavaş, paylaşımında, "Bu toprakların tarihinde de, bugününde de, geleceğinde de kadınların emeği, cesareti ve fedakarlığı var. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bir gün değil, her gün… İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.