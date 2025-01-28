Mansur Yavaş'tan Basın Özgürlüğü Tehdidine Tepki

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınması, yalnızca onların özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da müdahale anlamı taşır. Bu tür adımlar, sadece basını değil, hukukun tarafsızlığını ve güvenilirliğini de zedeler. Özgür bir basın, güçlü bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hukukun üstünlüğünü ve adaletin temel ilkelerini koruyarak, fikir özgürlüğünü savunmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden gazeteciler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yavaş şunları kaydetti:

"Hukuk devletinin temel taşlarından biri fikir ve basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak demokrasinin güçlenmesine hizmet eder. Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınması, yalnızca onların özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da müdahale anlamı taşır. Bu tür adımlar, sadece basını değil, hukukun tarafsızlığını ve güvenilirliğini de zedeler. Özgür bir basın, güçlü bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hukukun üstünlüğünü ve adaletin temel ilkelerini koruyarak, fikir özgürlüğünü savunmak hepimizin sorumluluğudur."