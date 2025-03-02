Mansur Yavaş'tan Çayırhan Madencilerine Destek - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Çayırhan Madencilerine Destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çayırhan Termik Santrali işçilerinin madene kapatma eylemine destek vererek, işçilerin haklı taleplerine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı. Ramazan ayında, emeğin göz ardı edilmemesi çağrısında bulundu.

02.03.2025 22:45  Güncelleme: 10:28
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendilerini madena kapatma kararı alan Çayırhan Termik Santrali işçilerine destek verdi. Yavaş, "Ramazan ayında, alın teriyle geçimini sağlayan işçilerimizin haklı taleplerine kulak tıkamak vicdana sığmaz. Madencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, emeği inada kurban etmeyin diyoruz"dedi.

Ankara Büyükşekir Belediye (ABB) Başkanı Mansur yavaş, Çayırhan maden işçilerinin özelleştirmeye karşı kendilerini madene kapatmalarına ilişkini sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Çayırhan'da alın teriyle ekmeğini kazanan madencilerimizin sesini duymazdan gelmek, emeği yok saymaktır. Ramazan ayında, alın teriyle geçimini sağlayan işçilerimizin haklı taleplerine kulak tıkamak vicdana sığmaz. Madencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, emeği inada kurban etmeyin diyoruz!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Çayırhan Madencilerine Destek - Son Dakika

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