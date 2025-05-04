Mansur Yavaş'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Destek Çağrısı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Demokrasiye, hakka, hukuka ve adalete sahip çıkmak için; Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Bugün saat 21.00'de herkesi CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fiziksel saldırıya uğramasının ardından saat 21.00'da parti genel merkezi önüne çağrı yaptı. Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Demokrasiye, hakka, hukuka ve adalete sahip çıkmak için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Bugün saat 21.00'de herkesi CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz."