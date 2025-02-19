Mansur Yavaş'tan Ekmek Desteği Müjdesi

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal destek alan 20 bin 733 ailenin Başkent Kartlarına "ekmek desteği"nin yatırıldığını duyurdu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimseyi açlığa, yoksulluğa mahkum etmiyoruz! Sosyal destek alan 20 bin 733 ailemizin Başkent Kartlarına Ekmek Desteği yatırıldı. Toplam 26 milyon 502 bin TL'lik destekle, dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. Ankara'da kimse yalnız değildir" ifadelerine yer verdi.