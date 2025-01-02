Mansur Yavaş'tan Ferdi Tayfur İçin Taziye Mesajı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayınladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sesiyle milyonların kalbine dokunan büyük bir sanatçıyı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.