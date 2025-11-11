Mansur Yavaş'tan İmamoğlu İddianamesine Sert Tepki - Son Dakika
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu İddianamesine Sert Tepki

11.11.2025 18:34
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ekrem İmamoğlu dahil 407 kişi hakkında açtığı iddianameyi eleştirerek, 'Belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığına ilk kez rastlıyorum' dedi ve sürecin halk tarafından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 kişi hakkındaki iddianamesine ilişkin, "Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum. Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın" açıklamasını yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB iddianamesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş şunları kaydetti:

"Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum. Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın. Hukukun görevi, siyasi rekabetin aracı olmak değil, adaleti sağlamaktır. İnanıyoruz ki er ya da geç gerçek ortaya çıkacak, adalet yerini bulacaktır. Arkadaşlarımızın, adil bir yargılama sürecinin ardından, başları dik bir şekilde görevlerine döneceklerine yürekten inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Medya, Son Dakika

