Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na Destek: 'Hukuksuzluğa Sessiz Kalmayacağız' - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na Destek: 'Hukuksuzluğa Sessiz Kalmayacağız'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına tepki göstererek, hukuksuz bir süreçte İmamoğlu'nun yanında olacağını belirtti ve cumhurbaşkanlığı adaylığını askıya aldığını duyurdu.

18.03.2025 20:07  Güncelleme: 20:09
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına ilişkin "İmamoğlu'nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı ya da bundan hoşlanacağımızı kimse düşünmesin. Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum. Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim 'Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim' kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum. Ekrem Başkanım haklı mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız" dedi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline kararı verdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, üniversitenin bu kararına sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Sn. Ekrem İmamoğlu'nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir. Hatırlatmak gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, partimizin cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine anayasal olarak sahip TBMM Grubumuzun büyük çoğunluğunun verdiği imzalarla; Parti Meclisimizin Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için yöntem olarak öngördüğü ön seçime katılma hakkı elde etmiştir.

Demokrasiye uygun olmayan bir biçimde rakipleri devreden çıkarmak öncelikli olarak Türkiye'ye ve on yıllarca yıl kurumsallaştırmaya çalıştığı demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali; Hukuki istikrar, hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Buna izin vermek bu ülkeye ve demokrasisine yapılan en büyük ihanettir.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığımı bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağım"

İstanbul Üniversitesi'nin bugün verdiği karara karşı tüm hukuki sürecin işletileceğini ve Genel Merkezimiz öncülüğünde Anayasa'yı yok sayan, hukuku ayaklar altına alan bu karara karşı gereken adımların atılacağını herkesin bilmesini isteriz. İmamoğlu'nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı ya da bundan hoşlanacağımızı kimse düşünmesin. Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum. Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim" kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum.

Ayrıca, yaşanan tüm adaletsizliklere ve demokrasi dışı müdahalelere karşı sessiz kalmayacağız. En güçlü mücadeleyi de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla vereceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın.

CHP içindeki dayanışma duygumuzu ise kimse küçümsemesin ve bizlerin, en büyük makamlar karşısında bile bu birlikteliği kaybetmeyeceğimizi unutmasın. Hele, 'selden kütük kapmaya' çalışanlarla bizleri aynı tutmaya kalkmasınlar. Türkiye'de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ekrem başkanım; haklı mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız."

Kaynak: ANKA

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na Destek: 'Hukuksuzluğa Sessiz Kalmayacağız' - Son Dakika

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