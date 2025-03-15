Mansur Yavaş'tan İsmail Saymaz'a Destek: Yurt Dışı Çıkış Yasağına Tepki - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan İsmail Saymaz'a Destek: Yurt Dışı Çıkış Yasağına Tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine tepki göstererek, bunun doğru bir uygulama olmadığını belirtti.

15.03.2025 21:30  Güncelleme: 21:54
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci İsmal Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine ilişkin "Yıllardır kamuoyunu bilgilendiren bir gazetecinin, adli makamlara her çağrıldığında ifade verdiği ortadayken, yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi doğru bir uygulama değildir" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gazeteci İsmal Saymaz'a yurt dışı çıkış yasağı getirilmesine tepki gösterdi. Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:

"Yıllardır kamuoyunu bilgilendiren bir gazetecinin, adli makamlara her çağrıldığında ifade verdiği ortadayken, yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi doğru bir uygulama değildir. Geçmiş olsun İsmail Saymaz."

Kaynak: ANKA

İsmail Saymaz, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan İsmail Saymaz'a Destek: Yurt Dışı Çıkış Yasağına Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan İsmail Saymaz'a Destek: Yurt Dışı Çıkış Yasağına Tepki - Son Dakika
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