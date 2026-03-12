Mansur Yavaş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105'inci Yılı Mesajı: "Mehmet Akif Ersoy'u Minnetle Yâd Ediyorum"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatan uğruna bağımsızlık mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı ve bu mücadeleyi İstiklal Marşı'mızın her dizesinde hissettiren Mehmet Akif Ersoy'u minnetle yad ediyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatan uğruna bağımsızlık mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı ve bu mücadeleyi İstiklal Marşı'mızın her dizesinde hissettiren Mehmet Akif Ersoy'u minnetle yad ediyorum" dedi."