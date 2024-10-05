Mansur Yavaş\'tan Kadın Cinayetlerine Başsağlığı Mesajı

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(ANKARA)- İstanbul'da öldürülen kadınları için başsağlığı mesajı yayımlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bu topraklarda adaletin, vicdanın, insanlığın yeniden tesisini sağlamak gelecek nesillere en büyük borcumuz olacak "dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşam hakları ellerinden alınan kızlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum" İfadesini kulandı.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bu topraklarda adaletin, vicdanın, insanlığın yeniden tesisini sağlamak gelecek nesillere en büyük borcumuz olacak. Başka bir Türkiye, birlikte mümkün. Yaşam hakları ellerinden alınan kızlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum."