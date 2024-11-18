Mansur Yavaş\'tan Kılıçdaroğlu\'na Destek

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(ANKARA)- CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşmasına ilişkin "safları sıklaştırın" başlıklı yayınladığı videoya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek geldi. Yavaş,"Hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım. Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır" dedi.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşmasına ilişkin "safları sıklaştırın" başlıklı yayımladığı videoya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek geldi. Yavaş, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"7'inci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım. Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız."