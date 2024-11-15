Mansur Yavaş'tan Kış Desteği: 24.660 Aileye Yakacak Desteği Sağlandı - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Kış Desteği: 24.660 Aileye Yakacak Desteği Sağlandı

Mansur Yavaş\'tan Kış Desteği: 24.660 Aileye Yakacak Desteği Sağlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal destek alan 24.660 aileye toplamda 202.212.000 TL yakacak desteği sağladıklarını açıkladı.

15.11.2024 18:36  Güncelleme: 18:38
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da kimse yalnız değil, bu kış da kimse üşümeyecek! Sosyal destek alan ve sobayla ısınan 24.660 ailemizin Başkent Kartlarına hane başı 8.200 TL yakacak desteği sağladık" dedi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yasvaş soyal medya hesabı üzerinden belediye tarafından yapılan soyal desteklere ilişkin açıklamada bulundu. Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ankara'da kimse yalnız değil, bu kış da kimse üşümeyecek! Sosyal destek alan ve sobayla ısınan 24.660 ailemizin Başkent Kartlarına hane başı 8.200 TL yakacak desteği sağladık. Toplamda 202.212.000 TL dayanışma desteği ile iyiliğin ve yardımlaşmanın başkenti olmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Kış Desteği: 24.660 Aileye Yakacak Desteği Sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan Kış Desteği: 24.660 Aileye Yakacak Desteği Sağlandı - Son Dakika
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