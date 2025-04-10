Mansur Yavaş'tan Maden Patlaması Açıklaması - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Maden Patlaması Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'ndaki maden patlaması sonucunda 13 kişinin yaralanmasının ardından şifalar diledi ve ailelere geçmiş olsun mesajı gönderdi.

10.04.2025 08:19  Güncelleme: 09:10
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait madende meydana gelen patlama sonucu 13 kişinin yaralanmasına ilişkin, "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait madende meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Nallıhan ilçemizde bulunan Çayırhan maden ocağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere 13 maden emekçimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Maden Patlaması Açıklaması - Son Dakika

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