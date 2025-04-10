Mansur Yavaş'tan Maden Patlaması Açıklaması

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait madende meydana gelen patlama sonucu 13 kişinin yaralanmasına ilişkin, "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait madende meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Nallıhan ilçemizde bulunan Çayırhan maden ocağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere 13 maden emekçimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."