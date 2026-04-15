Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı... Mansur Yavaş: "Yüreğimiz Bir Kez Daha Dağlandı"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin, "Dün Şanlıurfa'da bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 16 vatandaşımızın yaralanması, bugün de Kahramanmaraş'tan gelen acı haber… Yüreğimiz bir kez daha dağlandı. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde art arda yaşanan okul saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

