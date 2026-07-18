Mansur Yavaş'tan Güvenpark'ta er şehit ailelerine ziyaret

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için 13 Temmuz'da Güvenpark'ta oturma eylemi başlattı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, er şehit aileleri ve gazileri Güvenpark'ta ziyaret etti.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Yavaş'a, "Süreç boyunca yanımızda olduğunuz ve bize yaptığınız destekler için teşekkür ederiz" dedi.