Mansur Yavaş'tan Güvenpark'ta er şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Güvenpark'ta er şehit ailelerine ziyaret

18.07.2026 12:58  Güncelleme: 13:55
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Güvenpark’ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için 13 Temmuz'da Güvenpark'ta oturma eylemi başlattı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, er şehit aileleri ve gazileri Güvenpark'ta ziyaret etti.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Yavaş'a, "Süreç boyunca yanımızda olduğunuz ve bize yaptığınız destekler için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Güvenpark'ta er şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan Güvenpark'ta er şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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