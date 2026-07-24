Mansur Yavaş'tan, Özgür Özel'e tebrik telefonu: YENİ Parti'nin millet iradesinin güçlenmesine katkılar sunacağına inanıyorum
ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrılarak YENİ Parti Kurucu Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak, yeni partinin demokrasiye katkı sağlayacağını belirtti ve hayırlı olmasını diledi.
(ANKARA)- ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrılarak YENİ Parti Kurucu Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak, "YENİ Parti'nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB), Mansur Yavaş, CHP'den ayrılarak YENİ Parti Kurucu Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebriklerini iletti.
ABB'nin görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Yavaş, Özel'e, "YENİ Parti'nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş'tan, Özgür Özel'e tebrik telefonu: YENİ Parti'nin millet iradesinin güçlenmesine katkılar sunacağına inanıyorum - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?