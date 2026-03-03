Mansur Yavaş'tan Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Tepki: Tutuksuz Yargılama İlkesi Açıkça Zedelemiştir - Son Dakika
Mansur Yavaş'tan Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Tepki: Tutuksuz Yargılama İlkesi Açıkça Zedelemiştir

03.03.2026 00:50  Güncelleme: 02:45
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki göstererek, tutukluluğun istisna olması gerektiğini savundu ve yargılamaların tutuksuz yapılmasının esas olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz en başından beri aynı ilkeyi savunuyoruz. Tutukluluk istisnadır. Esas olan yargılamanın tutuksuz yapılmasıdır. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan hakkında verilen tutuklama kararı da bu temel hukuk ilkesini bir kez daha açıkça zedelemiştir."

Bir belediye başkanı çağrıldığında gider, ifadesini verir. Kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali bulunmayan, görevini kamuoyu önünde sürdüren bir isme yönelik bu uygulamanın izahı kamu vicdanında karşılık bulmamaktadır.

Hiç kimse hukukun üstünde değildir ama hukuk da kimseye karşı bir güç gösterisine dönüştürülemez. Unutulmamalıdır ki zarar gören yalnızca bir kişi değildir. Zarar gören demokrasiye olan güven, Türk milletinin iradesi ve hukuk devletinin itibarıdır."

