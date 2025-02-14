Mansur Yavaş'tan TÜSİAD'a Destek: Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "TÜSİAD gibi ülkemizin ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı sunan kurumların da görüşlerini dile getirmesi, demokratik bir toplumun gereğidir ve saygıyla karşılanmalıdır. Bu doğrultuda, hukukun üstünlüğünü koruma çağrısını destekliyor, yargının her türlü etkiden bağımsız olması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulunda konuşan Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın "Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay" açıklamalarına ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

" Türkiye'de herkesin fikirlerini özgürce ifade etmesi en doğal hakkıdır. Bu ülkenin geleceği için kaygı duyan, daha iyi bir yarın için fikirlerini açıklayan herkese kulak vermek, demokrasinin temel gereğidir. TÜSİAD gibi ülkemizin ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı sunan kurumların da görüşlerini dile getirmesi, demokratik bir toplumun gereğidir ve saygıyla karşılanmalıdır. Bu doğrultuda, hukukun üstünlüğünü koruma çağrısını destekliyor, yargının her türlü etkiden bağımsız olması gerektiğini vurguluyoruz."