Mansur Yavaş: "Ekrem Başkan ve Tutuklu Belediye Başkanlarımızın Duruşmaları Tüm Kanallardan Canlı Yayınlanmalıdır"

10.03.2026 12:53  Güncelleme: 13:04
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'da yaşanan yargı sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Yavaş, tutuklu belediye başkanlarının duruşmalarının canlı yayınlanmasını talep etti.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " İstanbul'da iki gündür yaşanan gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Ülkem adına gerçekten kaygı verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımızla ilgili yürüyen yargı sürecinin herkesin gözü önünde açık ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bu nedenle; Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımızın duruşmaları TRT başta olmak üzere tüm kanallardan canlı yayınlanmalıdır. Milletimiz gerçeği kendi gözüyle görsün" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 kişinin yargılandığı İBB Davası'nın ikinci günü başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da iki gündür yaşanan gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Ülkem adına gerçekten kaygı verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımızla ilgili yürüyen yargı sürecinin herkesin gözü önünde açık ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bu nedenle; Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımızın duruşmaları TRT başta olmak üzere tüm kanallardan canlı yayınlanmalıdır. Milletimiz gerçeği kendi gözüyle görsün. Çünkü mesele yalnızca birkaç kişinin yargılanması değil; milyonlarca insanın geleceğe dair duyduğu güven meselesidir. Ben, adaletin en güçlü teminatının milletin vicdanı olduğuna inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, İstanbul, Güncel, Yargı, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Ekrem Başkan ve Tutuklu Belediye Başkanlarımızın Duruşmaları Tüm Kanallardan Canlı Yayınlanmalıdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
