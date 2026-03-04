Mansur Yavaş: "Yenimahalle Demetevler Parkı İçinde Üçüncü Ücretsiz Düğün Salonunu Çok Yakında Hizmete Açıyoruz" - Son Dakika
Mansur Yavaş: "Yenimahalle Demetevler Parkı İçinde Üçüncü Ücretsiz Düğün Salonunu Çok Yakında Hizmete Açıyoruz"

04.03.2026 15:39  Güncelleme: 16:37
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal destek alan ailelerin çocukları için üçüncü ücretsiz düğün salonunun Yenimahalle Demetevler Parkı'nda açılacağını duyurdu. Bu uygulama ile ailelerin ekonomik kaygı duymadan özel günlerini kutlayabilmelerini hedefliyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Sosyal destek alan ailelerimizin çocukları hayatlarının en özel gününe ekonomik kaygılarla değil, mutlulukla başlasın diye, tüm masraflarının belediyemiz tarafından karşılandığı ücretsiz düğün salonu uygulamamızı büyütüyoruz. Göksu Park ve Kuzey Ankara'nın ardından üçüncü ücretsiz düğün salonumuzu Yenimahalle Demetevler Parkı'mızın içinde çok yakında hizmete açıyoruz. Demetevler Düğün Salonu ile daha fazla gencimizin mutluluğuna ortak olacağız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Demetevler Parkı içinde üçüncü ücretsiz düğün salonunun çok yakında hizmete açılacağını duyurdu.

"Sosyal destek alan ailelerimizin çocukları hayatlarının en özel gününe ekonomik kaygılarla değil, mutlulukla başlasın diye, tüm masraflarının belediyemiz tarafından karşılandığı ücretsiz düğün salonu uygulamamızı büyütüyoruz. Göksu Park ve Kuzey Ankara'nın ardından üçüncü ücretsiz düğün salonumuzu Yenimahalle Demetevler Parkı'mızın içinde çok yakında hizmete açıyoruz. Demetevler Düğün Salonu ile daha fazla gencimizin mutluluğuna ortak olacağız."

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş: 'Yenimahalle Demetevler Parkı İçinde Üçüncü Ücretsiz Düğün Salonunu Çok Yakında Hizmete Açıyoruz'

Mansur Yavaş: "Yenimahalle Demetevler Parkı İçinde Üçüncü Ücretsiz Düğün Salonunu Çok Yakında Hizmete Açıyoruz"
