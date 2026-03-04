Mansur Yavaş: "Yenimahalle Demetevler Parkı İçinde Üçüncü Ücretsiz Düğün Salonunu Çok Yakında Hizmete Açıyoruz"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Sosyal destek alan ailelerimizin çocukları hayatlarının en özel gününe ekonomik kaygılarla değil, mutlulukla başlasın diye, tüm masraflarının belediyemiz tarafından karşılandığı ücretsiz düğün salonu uygulamamızı büyütüyoruz. Göksu Park ve Kuzey Ankara'nın ardından üçüncü ücretsiz düğün salonumuzu Yenimahalle Demetevler Parkı'mızın içinde çok yakında hizmete açıyoruz. Demetevler Düğün Salonu ile daha fazla gencimizin mutluluğuna ortak olacağız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Demetevler Parkı içinde üçüncü ücretsiz düğün salonunun çok yakında hizmete açılacağını duyurdu. Yavaş, yerinde inceleme yaptığı düğün salonundan videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

"Sosyal destek alan ailelerimizin çocukları hayatlarının en özel gününe ekonomik kaygılarla değil, mutlulukla başlasın diye, tüm masraflarının belediyemiz tarafından karşılandığı ücretsiz düğün salonu uygulamamızı büyütüyoruz. Göksu Park ve Kuzey Ankara'nın ardından üçüncü ücretsiz düğün salonumuzu Yenimahalle Demetevler Parkı'mızın içinde çok yakında hizmete açıyoruz. Demetevler Düğün Salonu ile daha fazla gencimizin mutluluğuna ortak olacağız."