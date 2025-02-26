Mansur Yavaş: Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda Müjdeli Gelişmeler - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda Müjdeli Gelişmeler

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda, yeni fuar alanı için bir firmanın teklif sunduğunu, yanında beş yıldızlı otel, AVM ve showroom projelerinin de yer alacağını açıkladı. Yavaş, sektörün desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

26.02.2025 14:01  Güncelleme: 14:14
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda; "Bir müjde olarak da vermek istiyorum. Çalışmalarımızda belli bir yere geldik. Şu andaki fuar alanına bir firma talip oldu. Hem fuar alanını öncelikle bitirecek. Yanına da hem beş yıldızlı otel, AVM ve showroom projeleri var. Bu şekilde teklifte bulundu. Henüz görüşüyoruz" dedi. Yavaş, giyim ve moda sektörünün mutlaka yaşatılması gerektiğini, bunun için hükümetin desteklerinin olması gerektiğini bildirdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ATO Congresium'da düzenlenen ve üç gün sürecek Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı açılışına katıldı. Yavaş, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, bu fuarın bu yıl ikinci kez düzenlendiğini belirtti. Yavaş, Akyurt'ta yapılması planlanan fuar alanıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Bir müjde olarak da vermek istiyorum. Çalışmalarımızda belli bir yere geldik. Şu andaki fuar alanına bir firma talip oldu. Hem fuar alanını öncelikle bitirecek. Yanına da hem beş yıldızlı otel, AVM ve showroom projeleri var. Bu şekilde teklifte bulundu. Henüz görüşüyoruz. Fuar şirketi olarak yan yana henüz gelemedik ama en azından neler yapılabileceği konusunda değerlendirmelerimiz devam ediyor. Burada 550 tane showroom var, 720 metrekarelik. Ama aynı zamanda bir kısmı konuta ayrılmış. Onları da inşallah sizle görüştüreyim uygun görürseniz oranın tümünü yani çok güzel bütünlüklü bir proje oluyor. Orada tekstil kenti olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii takdir sizin. Ona bakmanızı isterim.

"İnşallah gerekli tedbirler, gerekli indirimler ve teşvikler yapılır"

Dolayısıyla artık bundan sonra en büyük eksiğimiz olan fuar ki öncelikle teklifte fuar alanının yapılmasını şart koyuyoruz. Diğer unsurlar da onunla beraber yapılacak. Bir an evvel Ankara'ya kazandırırız ve inşallah buradan daha nice nice bütün dünyaya markalar çıkartmamız gerekiyor ki markalar inşallah çıkar. Bir diğer konu teknokentimiz var, belediyenin Bilkent ve Gazi Üniversitesi'yle yaptığımız. Bu yıl iki tane daha açılıyor. Üç tane olacak. Oradaki girişimcileri de sizlerin sektörünüzde inovasyonla ilgili buluşturmak suretiyle hem onların kendilerini geliştirilmesi hem de tekstil sektörüne çok büyük faydaları olacağını düşünüyorum. Çünkü artık dünyada bütün iş insanları toplu olarak personel maliyetinin en ucuz olduğu yerlere doğal olarak gitmeye çalışıyorlar. Çok yoğun bir sektör olduğu için inşallah bu konuda da devletin hükümetin de destekleri olursa bu sektörün mutlaka Türkiye'de yaşaması lazım. Çünkü bu sektörde görülecek bir kriz çok sayıda işsiz insanın ortaya çıkması sonucuna varacak. İnşallah bu konuda da gerekli tedbirler, gerekli indirimler ve teşvikler yapılır. Bu vesileyle ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ekonomi, Ankara, Güncel, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda Müjdeli Gelişmeler - Son Dakika

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