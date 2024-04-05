Mansur Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Mansur Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Mansur Yavaş, CHP\'li ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir\'i ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni seçilen CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Yavaş, Atatürk'ün mozolesinin önünde saygı duruşunda bulunarak çelenk bıraktı. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yavaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı ve Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirme sözü verdi.

05.04.2024 11:21
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni seçilen CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yavaş, beraberindeki belediye başkanlarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yavaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, sizin öncülüğünüzde, milletimizin topyekun en büyük eseri olan Cumhuriyet'imizin ana karargahı başkentte, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim. Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim. Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim.

Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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