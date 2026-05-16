Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Seçimin Ardından Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Tarihi Kentler Birliği Meclisi toplantısının ardından, Tarihi Kentler Birliği Meclis üyeleri, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'i ziyaret etti.
Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) çalışmalarının ve yeni dönem yol haritasının ele alındığı Birlik Meclisi Olağan Toplantısı'nın ikinci günü, başkanlık seçiminin yapılmasının ardından sona erdi. TKB Başkanlığı'na yeniden seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimin ardından beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.
