(ANKARA)- Mansur Yavaş sosyal destek alan ailelerin çocuklarının YKS sınav ücretlerinin ödeneceğini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sosyal destek alan ailelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek çocuklarına sınav ücreti desteği verileceğini belirtti.
Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"YKS sınav ücreti son 3 yılda %291 arttı!
2023: 115 TL › 2024: 295 TL › 2025: 450 TL
Gençler; biz sizin her zaman yanınızdayız. Yeter ki okuyun! Sosyal destek alan ailelerimizin çocuklarına sınav ücreti desteği veriyoruz; vermeye de devam edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği önceliğimiz."
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş, YKS Ücretlerini Sosyal Destek Aileleri İçin Ödeyecek - Son Dakika
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