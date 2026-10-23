Mansur Yavaş, Zonguldak Kilimli'deki maden patlamasında ölen işçilere başsağlığı diledi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Yavaş, hayatını kaybeden işçiler için rahmet, yaralılar için acil şifa dileyerek yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştı.
(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Acı haber hepimizin yüreğini dağladı. Maden ocağında hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyor, yakınlarını kaybeden ailelerimizin acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
Ankar Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden gelen acı haber hepimizin yüreğini dağladı. Maden ocağında hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyor, yakınlarını kaybeden ailelerimizin acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun."
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