İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Atatürk Kültür Merkezi ev sahipliğinde düzenlenecek 'Eldar Mansurov'un Senfonik Gravürleri' konseri, 1 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserde, besteci Eldar Mansurov'un eserleri senfonik düzenlemelerle seslendirilecek. Konseri, şef Fuad Ibrahimov yönetecek. Gecede tenor Yusif Eyvazov, soprano Hale Soner ve konuk sanatçı Levent Yüksel sahne alacak. Program, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından da icra edilecek.