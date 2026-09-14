Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlanıyor

Manyas\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, yalnızca bir kurtuluşu değil, esareti kabul etmeyen bir milletin iradesini ve vatan sevgisini kutladıklarını belirterek, "Bu topraklar nice zorluk ve fedakarlığa tanık olmuştur. Güven ve huzurla doluyuz çünkü bizler bağımsızlık mirasını geleceğe taşıyacak bir milletin evlatlarıyız." ifadesini kullandı.

Meydandaki programın ardından şehitler için Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. Kutlamalar, akşam bando eşliğinde gerçekleştirilecek fener alayı ile sürecek.

Törene Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Manyas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı

13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
13:07
Valilik raporu ortaya çıktı 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
13:06
Ersun Yanal’dan İsmail Kartal’a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
13:00
Çarpıcı detaylar var İşte Kaşif Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
12:31
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 13:31:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement