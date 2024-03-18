Balıkesir'in Manyas ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başlayan etkinlikler, Manyas Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda sürdü.
Manyas İmam Hatip Ortaokulunun hazırladığı programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İdris Dereli yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Cihadiye yüzüğünün hikayesi ve "Hey Onbeşli" türküsü hakkında bilgi verilmesinden sonra yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinliklere, Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Belediye Başkanı Tancan Barcin, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Manyas'ta Çanakkale Şehitleri Anma Günü Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
Bitlis'in Tatvan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen panelvan araç, park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi. Kazada sürücü hafif yaralandı ve araçlar ile iş yerinde hasar meydana geldi. İftarda olması sebebiyle çevredeki vatandaşların büyük bir faciadan kurtulduğu belirtildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekleyen NATO'ya teşekkür edildi ve Azerbaycan ordusundaki reformlar ile sınır durumu hakkında bilgi verildi. Ayrıca, siber güvenlik, mayın temizleme ve bölgesel güvenlik konuları da görüşüldü.
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan saha olayları Avrupa basınında geniş yer buldu. İspanya'da AS gazetesi, Türkiye'deki skandalı duyururken, İngiltere'de Daily Mail gazetesi şiddet sahnelerine dikkat çekti. Portekiz'de A Bola gazetesi, kaosun yaşandığı maçı aktarırken, Alman Bild gazetesi taraftarlarla oyuncu kavgasını vurguladı. İtalya'da Tuttosport gazetesi ise Fenerbahçe oyuncularına yapılan saldırıyı anlattı.
Manisa takımlarının yer aldığı Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Yunusemre Belediyespor hükmen galip gelirken, Manisa 1965 SK da Asarlıkspor'u yendi.
Çanakkale Zaferi'nin 108'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Iğdır'da tören düzenlendi. Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı, Mehmet Çavuş Anıtı'nda devam etti. İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim Tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi. Program, Iğdır Kültür Merkezi'nde yapılan konuşmalar ve şiirlerle devam etti.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri katıldı. Törende şehitlerin aziz hatırası için dua edildi ve Çanakkale Anıtı'na çelenk bırakıldı. Protokol, törenin ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek şehit yakınlarıyla duygularını paylaştı.