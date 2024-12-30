Manyas\'ta İtfaiye Ekipleri Çoban Köpeklerini Kurtardı

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BALIKESİR'in Manyas ilçesinde su tahliye kanalına düşen 2 çoban köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de süt ürünleri işletmesi yakınlarından akan DSİ'ye ait su tahliye kanalına 2 çoban köpeği düştü. Köpeklerin seslerini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Su kanalına inen ekipler, köpekleri kurtardı. Köpekler sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.