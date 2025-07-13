Manyas'ta Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz???????, 1 iş makinesi, ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuluyor.
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