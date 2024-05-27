Manyas ve Gönen'de Çeltik Ekimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Manyas ve Gönen'de Çeltik Ekimleri Devam Ediyor

Manyas ve Gönen\'de Çeltik Ekimleri Devam Ediyor

Balıkesir'in Manyas ve Gönen ilçelerinde çeltik ekimleri hız kesmeden devam ediyor. Manyas Ziraat Odası başkanı Kudret Özden, bu yıl ekim alanının geçen yıla göre artarak 80 bin dekara yükseldiğini belirtti. Şu ana kadar yüzde 30-35 ekim yapılan bölgede Osmancık türleri ağırlıklı olarak ekiliyor. Çiftçi Ceyhun Çakır ise hava şartlarının iyi gitmesi nedeniyle erken ekim yapıldığını ve bu yıl baldo türünü denediklerini söyledi.

27.05.2024 14:31
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Balıkesir'in Manyas ve Gönen ilçelerinde çeltik ekimleri devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 70 bin çeltik ekiminin yapıldığı Manyas'ta bu yıl ise ekim alanının artarak 80 bin dekara yükseldiğini söyleyen Manyas Ziraat Odası başkanı Kudret Özden şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yüzde 30-35 ekim yapılmış durumda. 50'nin üzerinde çeltik tohum çeşidi var, Osmancık türleri bölgemizde daha ağırlıklı olarak ekiliyor. Osmancık türlerinde biraz verim fazlalığı var ancak yeni çıkan iri taneler de iyi verim veriyor. Osmancık türü çeşitleri aratmıyor. Şu ana kadar dönümüne 10 litre mazot harcadık. Biz geçen yıl 20 liraya tohumluk diye sattık, şu an en düşük tohumluk 45 liradan başlıyor, 80 lraya kadar çıkıyor. Bu yıl beklentimiz ise enflasyon artı olarak bekliyoruz. 30 lira bekliyoruz yani"

Çiftçi Ceyhun Çakır ise "Bu yıl hava şartlarının iyi gitmesinden dolayı erken ekim yapıyoruz, bu yıl biraz çeşide döndük .Hava şartlarından dolayı hastalık yaptığı için baldo ekemiyorduk, Osmancık ile baldo arasında fiyat farkı olduğu için bu yıl baldo türünü denedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manyas ve Gönen'de Çeltik Ekimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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