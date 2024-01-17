Manyetik çivi tedavisiyle bacak kısalığına son

Manisa'da 2015'te geçirdiği trafik kazasından sonra uzun süre alçıda tutulan bacağı diğerine göre 4 santimetre kısa kalan 19 yaşındaki Caner Yahşi, manyetik çivi tedavisiyle koltuk değneklerinden kurtulmak için gün sayıyor.

Yunusemre ilçesinde yaşayan Yahşi'nin 11 yaşında otomobil çarpması sonucu bacağında kırıklar oluştu.

Büyüme çağında geçirdiği ameliyat ve uzun süren alçı tedavisi nedeniyle bir bacağı diğerine göre 4 santimetre kısa kalan Yahşi, denge kaybı nedeniyle yaşamını koltuk değnekleriyle sürdürebiliyor.

Bacak kısalığının tedavisi için Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Yahşi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Lokman Kehribar tarafından muayene edildi.

Doç. Dr. Kehribar, Yahşi'ye manyetik çivi kullanılarak boy uzatma ameliyatı yapmaya karar verdi.

Yapılan ameliyatla manyetik çivi monte edilen uyluk kemiği, dışarıdan bir cihazın yaydığı manyetik alanın etkisiyle uzatılmaya başlandı.

"3 ay sonra koşabilecek düzeye gelecek"

Ameliyatı yapan Doç. Dr. Lokman Kehribar, boy uzatma ameliyatlarının daha önce bacağın dışından çivi ve halka sistemiyle yapıldığını, bu tedavinin yaklaşık 1 yıl sürdüğünü, enfeksiyonlar nedeniyle sorunlar yaşanabildiğini belirtti.

Kehribar, Yahşi'ye uygulanan manyetik çivi yönteminin farklı olduğunu belirterek,"Kemik içine yerleştirilen çivinin içinde mıknatıs mevcut. Dışarıdan oluşturulan manyetik alan çivinin kontrollü şekilde uzamasını sağlıyor. Böylelikle çiviye bağlı olan kemik bizim tarafımızdan oluşturulan kırık hattından açılıyor ve açılan alan yeni kemikle doluyor." dedi.

Tedavinin planlandığı şekilde gittiğini aktaran Kehribar, şöyle devam etti:

"Önce kemiğini düzgün bir şekilde kırdıktan sonra, içerisine bir çivi yerleştiriyoruz. Dışardan bir manyetik alan oluşturduğumuz zaman, çivi uzarken kırık hattını da uzatmış oluyor. Günde 1 milimetre uzamasını planladık. Ameliyattan sonraki 20. günümüzde çekilen filmlerde 2 santimetrelik uzamayı gördük. Her şey kontrollü gidiyor. 20 gün sonra 2 santimetre daha uzayacak. Yaklaşık 40 günde istediğimiz uzamaya ulaşacağız. Böyle bir ameliyat için çok kısa bir süre. Aradaki sert kemik dokusunun kaynaması için 2 ay bekleyeceğiz. Yani toplam 3 ay sonra artık koşabilecek düzeye gelecek."

"İlk defa dengeli bir şekilde yürüyeceğim"

Caner Yahşi de geçirdiği trafik kazasının ardından zor günler yaşadığını, ameliyatlar nedeniyle okuluna bir yıl ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Bacağındaki kısalık nedeniyle 8 yıldır ağrı çektiğini anlatan Yahşi, ameliyattan sonra hayatının değiştiğini, kısa olan ayağının manyetik çivilerle 2 santimetre uzadığını anlattı.

Bu süreçte doktorunun kendisine çok destek verdiğini belirten Yahşi, "20 gün sonra bacağımdaki uzama tamamlanacak. 2 ay sonra dengeli bir şekilde yürümeye başlayacağım. Bacağımdaki uzamanın farkındayım. Giydiğim pantolondan bile bunu fark ediyorum. Çok mutluyum." dedi.

Yahşi, yaşadığı sağlık sorunları sonrası sağlık personeli olmaya karar verdiğini, girdiği üniversite sınavında özel bir üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümünü kazandığını, tedavisinin tamamlanmasının ardından eğitimine başlayacağını da sözlerine ekledi.