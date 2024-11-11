Maoriler Yasa Tasarısını Protesto Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maoriler Yasa Tasarısını Protesto Ediyor

Yeni Zelanda'da Maoriler, Waitangi Antlaşması'nın yeniden yorumlanmasını protesto etti.

11.11.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maoriler, hükümetin sunduğu yasa tasarısını, yerli halkla ilgili halihazırdaki ve uygulamayı planladığı politikalarını içeren Waitangi Antlaşması'nı "yeniden yorumladığı" gerekçesiyle protesto ediyor.

The New Zealand Herald'ın haberine göre, koalisyon hükümetinin sunduğu "Antlaşma İlkeleri Yasası", İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlilerinin liderleri arasında 1840'ta imzalanan Waitangi Antlaşması'nı "yeniden yorumladığı" gerekçesiyle Maorilerin tepkisini çekti.

Yasa tasarısı, hükümetin Waitangi Antlaşması kapsamında yerli halkların haklarını tanıdığını ancak bu hakların yerli halklardan olmayan kişilerin haklarından farklılık göstermesi halinde bu konunun parlamentoda görüşülerek karara bağlanmasını ön görüyor.

Bunun üzerine, Maori halkından yüzlerce gösterici ülkenin kuzeyindeki Cape Reinga bölgesinden konvoyla güneye doğru yola çıkarak yasa tasarısını protestoya başladı. Kaitaia, Kaeo ve Kawakawa bölgelerine ulaşan göstericilerin sayısı bini aştı.

Toitu Te Tiriti adlı aktivist grubun Sözcüsü Eru Kapa-Kingi, ülkenin kuzeyinde başlayan gösterileri çeşitli kentlerde sürdürmeyi planladıklarını ve 19 Kasım'a kadar başkent Wellington'a ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Kapa-Kingi, "Antlaşma İlkeleri Yasası"nın yanı sıra Maori Sağlık İdaresinin kaldırılması gibi Maorileri etkileyen diğer hükümet politikalarını da protesto ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan, Başbakan Christopher Luxon, basına yaptığı açıklamada Yeni Zelandalıların barışçıl gösteri düzenleme hakkı olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kalabalık bir grubun gelmesini beklediklerini, göstericiler parlamentoya vardığında onlarla görüşmeye açık olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Hükümet, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maoriler Yasa Tasarısını Protesto Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:32 Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin’den rica geldi Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin'den rica geldi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 12:44:28. #1.12#
SON DAKİKA: Maoriler Yasa Tasarısını Protesto Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.