Marana'da Uçak Çarpışması: 2 Ölü - Son Dakika
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Marana'da Uçak Çarpışması: 2 Ölü

Arizona'da iki küçük uçağın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İncelemeler sürüyor.

20.02.2025 10:00
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LOS ANGELES, 19 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Arizona eyaletindeki Marana Bölge Havalimanı'nda iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'ndan yapılan ilk açıklamaya göre çarşamba sabahı Cessna 172S ve Lancair 360 MK II tipi iki uçak 12 numaralı pistin yakınlarında havada çarpıştı.

Marana Polis Departmanı, her iki uçağın da sabit kanatlı, tek motorlu hafif uçaklar olduğunu belirtti.

Kurul, Cessna tipi uçağın sorunsuz bir şekilde iniş yaptığını, Lancair tipi uçağınsa diğer pistin yakınlarında yere çakılıp alev aldığını duyurdu.

Polis yetkilileri an itibarıyla olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua

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