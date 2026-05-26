Maraş\'ta okul saldırısında ölenlerin ailelerinden bayram arifesinde kabir ziyareti

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, Kurban Bayramı arifesinde çocuklarının kabirlerini ziyaret etti.

Şeyh Adil Mezarlığı'nda, çocuklarının kabirlerine çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Saldırıda ölen 5. sınıf öğrencisi Şuranur Sevgi Kazıcı'nın babası Hacı Mustafa Kazıcı, gazetecilere, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Acılarının halen taze olduğunu ifade eden Kazıcı, "Bayram arifesinde yavrularımızın huzurundayız. Dijital mecralarda çocukların bu tür suçlara sürüklenmesinin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz." dedi

Söz konusu silahlı saldırıda, 1 öğretmen, 9'u öğrenci hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.